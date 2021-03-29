Соцсети: На улице Громовой в Калининграде на детской площадке обнаружен труп

В понедельник утром на улице Ульяны Громовой в Калининграде горожане обнаружили на лавочке труп.

- Не знаю, долго ли лежит труп, увидела примерно часов в десять, - цитируют автора видео в группе «Инцидент Калининград» в социальной сети «ВКонтакте». - Кто-то из жителей вынес ковер, попросил полицию накрыть труп. Потом скорая уехала, полиция еще во дворе.

На видео сотрудник полиции, действительно, накрывает то ли тканью, то ли целлофаном тело с раскинутыми руками. Все происходит рядом с детской площадкой.

Сотрудник «Скорой» торопливо уходит к своей машине.

Официальных комментариев пока не поступало.