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Происшествия29 марта 2021 12:50

Соцсети: На улице Громовой в Калининграде на детской площадке обнаружен труп

Медики официально подтвердили смерть неизвестного
Надежда РжевскаяНадежда Ржевская
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В понедельник утром на улице Ульяны Громовой в Калининграде горожане обнаружили на лавочке труп.

- Не знаю, долго ли лежит труп, увидела примерно часов в десять, - цитируют автора видео в группе «Инцидент Калининград» в социальной сети «ВКонтакте». - Кто-то из жителей вынес ковер, попросил полицию накрыть труп. Потом скорая уехала, полиция еще во дворе.

На видео сотрудник полиции, действительно, накрывает то ли тканью, то ли целлофаном тело с раскинутыми руками. Все происходит рядом с детской площадкой.

Сотрудник «Скорой» торопливо уходит к своей машине.

Официальных комментариев пока не поступало.

ЧП