В Чернышевском в очереди на выезд из Калининградской области стоят 100 грузовиков

По информации Калининградской областной таможни, на российской стороне программные средства работают в штатном режиме. За последние сутки при расчетной пропускной способности ТП МАПП Чернышевское 150 грузовиков в одну сторону должностные лица поста оформили на въезд в Российскую Федерацию 179 транспортных средств, на выезд - 216.

- В настоящий момент очередь на выезд из области составляет 200 грузовых транспортных средств, на въезд – 100 грузовиков, - сообщили в пресс-службе.

Калининградская областная таможня предупреждает о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост МАПП Чернышевское (российско-литовский участок границы).