В ночь на вторник в Калининграде разведут Высокий и Юбилейный мосты

Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, Высокий и Юбилейный мосты разведут с 23:00 до 05:00. Это необходимо для прохождения плавсредств, следующих из Балтийска в Куршский залив.

Отметим, что оба моста управляются с помощью единого комплекса - пульт расположен в здании возле Юбилейного моста. При этом в случае каких-либо перебоев с электричеством пролет Высокого моста , к примеру, можно поднять вручную за полтора часа. С помощью электродвигателей контрольное время разводки и наводки составляет 2,5 минуты. Пролетное строение поднимается на рабочий угол 45 градусов.