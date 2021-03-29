Мэрия Калининграда объяснила, законно ли огораживать столбиками парковочные места во дворах

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во многих дворах Калининграда автовладельцы огораживают парковочные места для своей машины различными столбиками, камнями, тросиками и другими способами. В ответ на запрос «Комсомолки» администрация Калининграда прокомментировала такую самодеятельность:

- Согласно п.1 ст.36 Жилищного кодекса Российской Федерации земельный участок, на котором находится многоквартирный дом , а также расположенные на нем элементы озеленения и благоустройства, на праве общей долевой собственности принадлежат собственникам помещений дома. И они несут бремя расходов на содержание общего имущества. Решение о пределах использования и содержания земельного участка принимаются исключительно собственниками на общем собрании (ст. 44 ЖК РФ). В том числе - и о введении ограничения пользования земельным участком и об упорядочении стоянки транспортных средств на дворовой территории. Например, с помощью установки столбиков или иных малых архитектурных форм. Вопрос о финансировании данных работ принимается собственниками помещений на общем собрании (ст. 44 ЖК РФ). Инициатором такого собрания может выступить любой собственник помещения МКД.

Как уточнили в мэрии, если кто-то установил ограничительные столбики на парковочном месте, не имея при этом протокола общего собрания собственников с принятым решением по ограничению использования земельного участка, то несогласные собственники могут обратиться в свою управляющую организацию. Коммунальщикам необходимо будет организовать работы по демонтажу столбиков.