Калининградец избил соседа молотком из-за шумного ремонта в обеденное время

В Калининграде ремонт в квартире едва не привел к смертоубийству.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, калининградец делал в своей вновь приобретенной квартире ремонт, предпочитая работать в обеденное время. Шум болгарки портил аппетит соседу снизу, и терпеть такое суровый мужчина не собирался. Он стучал по батареям, а когда этот способ коммуникации не возымел результата, отправился к соседу лично.

Долго стучал в дверь, потом "ремонтник" вышел. В его правой руке недобро блестел топор.

- Ты что это обедать мешаешь? - начал сосед.

Попытки оправдаться переросли в ругань, а потом и кровь пролилась. В какой-то момент распалившийся "сосед снизу" вырвал у "ремонтника" топор и нанес несчастному, как сообщили в полиции, несколько ударов в голову и корпус, причинив вред здоровью средней тяжести.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили злоумышленника в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - отметили в пресс-службе УМВД.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.