Стало известно, когда покажут фильм «Налет-2» с Машковым, снятый в Калининграде

Кадр из фильма. Фото: kinopoisk.ru

Показ 8-серийного продолжения криминального триллера «Налет», который снимали в Калининградской области, анонсировал Первый канал. Первая серия выйдет в эфир в воскресенье, 4 апреля в 23:10. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

Главные действующие персонажи сериала — по-прежнему четверка оперативников во главе с Олегом Капланом (Владимир Машков).

«Место действия — размеренный, лишенный суеты, но мрачноватый Калининград. Там одним блоком снимались оба сезона сериала. Среди локаций в самой западной точке России: порт, ГЭС, заброшенные заводы, частный сектор и эллинги — характерные для калининградской прибрежной линии небольшие постройки для ремонта судов. Одну из сцен снимали на Куршской косе. Город и его окрестности играют важную роль в создании особой атмосферы сериала», - говорится на сайте.

Герой Александра Паля рассекает улицы Калининграда на мощном мотоцикле, водить который актер научился специально для съемок.

Режиссером картины выступил Карен Оганесян.

В ролях: Владимир Машков (Олег Каплан), Денис Шведов (Павел Карпенко), Александр Паль (Федор Вачевский), Лукерья Ильяшенко (Оксана Голикова), Андрей Смоляков (Рыжов), Ольга Дыховичная (Агата) и другие.

Смотрите новые серии криминального триллера «Налет» по воскресеньям, с 4 апреля в 23:10.