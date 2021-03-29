Спортсменка из Калининграда выиграла первенство России по спортивной борьбе

. Фото: Елена Тишина

В Калуге прошли юношеские соревнования, где по правилам вольной борьбы соперничали 269 девушек из 46 регионов. В весовой категории «до 54 кг участвовала победительница первенства Северо-Запада 2021 Екатерина Радышева.

Как сообщает министерство спорта региона, наша девушка выиграла шесть поединков подряд.

«В финале Екатерина проигрывала представительнице Дагестана со счетом 0:2, но провела бросок типа «мельница» и заработала решающие четыре балла. Этого хватило, чтобы победить со счетом 4:3, и стать первой из 34-х в итоговом протоколе своего весового дивизиона», - отмечают в минспорта.

Теперь Катя готовится выступить в составе сборной России на первенстве Европы, которое в мае должна принять болгарская Варна.