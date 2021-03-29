В Калининградской области оштрафовали 15 человек за поджоги травы в полях

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области продолжает гореть трава в полях. Пожарные команды ежедневно десятки раз выезжают на тушение. Горят поля во всех муниципалитетах региона.

Как сообщается в группе «МЧС Калининград» в «ВКонтакте», с начала года в Калининградской области уже составлено 15 административных протоколов в отношении физических лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности.

«В частности, речь идет о поджигателях прошлогодней травы и нерадивых хозяевах, не проводящих своевременно окос и уборку участков от сухостоя», - отметили в МЧС.