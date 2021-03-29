В Калининграде курсант филиала университета МВД покончил с собой на сцене актового зала

. Фото: Александр Подгорчук

Тело 18-летнего курсанта обнаружили на сцене актового зала филиала Санкт-Петербургского Университета МВД (улица Галицкого, 30) около 23:00 субботы. Прибывшие по вызову медики помочь уже ничем не смогли и вынуждены были констатировать смерть юноши.

Установлено, что покончивший с собой курсант приехал в Калининград из Саратовской области. В учебном заведении проводится проверка. По просочившейся в СМИ информации, у погибшего молодого человека были долги из-за ставок на спорт.