Ломал мебель, хотел подраться: московский турист устроил пьяный дебош в отеле в Калининграде

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье сотрудникам Росгвардии пришлось успокаивать пьяного москвича, который устроил пьяный дебош в калининградском отеле.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Калининградской области, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ведомства получили информацию от оперативного дежурного о том, что в отеле, расположенном в Озерном проезде, была нажата кнопка тревожной сигнализации. Речь, по всей видимости, идет об отеле "Меркюр", поскольку других гостиниц на Озерном проезде нет.

- Через несколько минут к охраняемому объекту прибыл ближайший наряд группы задержания и задержал агрессивно настроенного мужчину, - отметили в пресс-службе.

Как выяснилось, 33-летний постоялец отеля, будучи сильно пьян, приставал к остальным отдыхающим, стараясь развязать с ними драку.

- К моменту прибытия экипажа вневедомственной охраны дебошир начал бить посуду и ломать имущество заведения, - добавили в пресс-службе.

Буйный москвич попытался оказать сопротивление и бойцам Росгвардии, однако быстро и жестко был скручен и передан полицейским для дальнейшего разбирательства.