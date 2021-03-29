Задержан нарушитель, проникший в Калининградскую область из Польши

Задержанный иностранец признался, что проник в Россию в обход пункта пропуска. Фото: УФСБ России по Калининградской области

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области в Нестеровском городском округе задержан нарушитель режима государственной границы.

Его засек пограничный наряд, проводивший в районе поселка Яковлевка поиски незнакомца, вломившегося в пределы Российской Федерации. Оказалось, из Польши к нам прибыл 42-летний подданный, как указано в пресс-релизе УФСБ, «одной из стран Евросоюза». Судя по обнаруженным у задержанного ножам, топору и пневматическому пистолету – тот самый испанец, которого намедни задерживали (но, как теперь выясняется, так и не депортировали на солнечную родину) польские погранцы.

- В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, истинные мотивы и цели нарушения государственной границы, - добавили в УФСБ.

За незаконное проникновение в пределы РФ иностранцу грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

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