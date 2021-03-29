Калининградские школьники стали призерами всероссийской олимпиады

Старшеклассники из гимназии №32 Калининграда Артем Скоркин и Даниил Холманских стали призерами всероссийской олимпиады школьников, соответственно, по экономике и химии.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, олимпиада по экономике проходила с 20 по 26 марта в Екатеринбурге на базе Уральского федерального университета.В ней приняли участие более 350 школьников. Победителями среди десятиклассников стали 11 ребят. Артем вошел в число 46 призеров, набрав необходимое количество баллов.

В олимпиаде по химии, которая прошла в эти же дни в Белгороде на базе местного технологического госуниверситета, участвовало более 290 человек. В результате среди одиннадцатиклассников были определены 10 победителей и 48 призеров, среди которых оказался Даниил.

Всего в заключительном этапе Калининградскую область по 23 предметам представляют 43 школьника из Калининграда, Балтийска, Зеленоградска, Советска и Пионерского.