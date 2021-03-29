Калининградец сдал в металлолом чужую бытовку

Ранее уже судимый 52-летний житель Зеленоградска рискует вернуться в «зону» еще на 5 лет. А все за то, что увидел в поселке Горбатовка строящийся дом с установленной около него строительной бытовкой, и не смог устоять перед искушением вскрыть ее. Внутри вор надеялся обнаружить электроинструмент, но жестоко обманулся – помещение оказалось пустым. Однако преступник оказался на редкость упорным и находчивым.

Раскинув немного мозгами, он позвонил в пункт приема металла, сообщил, что является хозяином участка и хочет продать кое-какое имущество. Скуащик прибыл быстро, оценил металлический кунг по себестоимости, заплатил деньги и убыл с товаром.

Законный владелец, явившийся на участок спустя несколько дней и обнаруживший, что его обокрали, отправился в полицию. Сотрудники угрозыска проехались по местным точкам вторчермета и в итоге обнаружили пропавшее имущество (его вернули хозяину), а а затем установили и личность сдатчика.

- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», - проинформировали в пресс-службе регионального УМВД.