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Звезды29 марта 2021 19:45

«Пограничник Балтики» ищет вокалистку

В ансамбле песни и пляски образовалась вакансия для службы по контракту
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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От кандидатов требуются образование, здоровье и российское гражданство.

Фото: УФСБ России по Калининградской области

Ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области «Пограничник Балтики» подыскивает вокалистку.

Для службы по контракту, кроме музыкального образования (специализация - народный вокал), требуются гражданство Российской Федерации, хорошее состояние здоровья и возраст, не превышающий 35 лет.

Заинтересовавшиеся вакансией могут звонить по телефону 8(4012) 69-10-93.

Культура