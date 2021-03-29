«Пограничник Балтики» ищет вокалистку

От кандидатов требуются образование, здоровье и российское гражданство. Фото: УФСБ России по Калининградской области

Ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области «Пограничник Балтики» подыскивает вокалистку.

Для службы по контракту, кроме музыкального образования (специализация - народный вокал), требуются гражданство Российской Федерации, хорошее состояние здоровья и возраст, не превышающий 35 лет.

Заинтересовавшиеся вакансией могут звонить по телефону 8(4012) 69-10-93.