Житель Калининграда украл деньги с найденного мобильника

Когда 34-летний житель Калининграда нашел на улице кем-то утерянный мобильный телефон, даже не подумал озаботиться поисками хозяина гаджета. Вместо этого ранее судимый горожанин решил воспользовался отличным, как показалось ему, случаем обогатиться.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, через онлайн-приложение банка мужчина перевел 7 тысяч рублей на счет своего знакомого. Его он использовал, что называется, в темную, наврав с три короба и упросив обналичить денежные средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Центральному району совместно с оперативниками отдела «К» задержали вора, которому теперь светят 6 лет лишения свободы.