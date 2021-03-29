Калининградские медучреждения создали запас вакцины против энцефалита

В правительстве Калининградской области состоялось заседание межведомственной комиссии по борьбе с инфекционными, социально значимыми и иными заболеваниями.

За последние пять лет количество обращений в медицинские организации укушенных клещами калининградцев увеличилось с 5 870 случаев в 2016 году до 6 385 в 2020-м. Хотя за прошлый год по сравнению с 2019-м отмечено снижение заболеваемости клещевым энцефалитом до 0,8 и клещевым боррелиозом до 3,99 на 1 000 населения. К тому же, за минувший год тяжелых случаев указанных заболеваний не было зарегистрировано.

Одним из наиболее эффективных мероприятий по профилактике клещевого энцефалита является вакцинация. В настоящее время в медучреждениях региона имеется 26 840 доз вакцины, приобретенных за счет регионального бюджета, в том числе 4 тысячи доз для детей. Начата активная иммунизация жителей Калининграда и области.

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура отметила, что для снижения рисков распространения клещей и заболеваний, связанных с их укусами, необходимо усилить работу по акарицидной обработке на всей территории области. Особое внимание следует уделить лесной и лесопарковой зонам, национальному парку и другим природным объектам, которые входят в туристические маршруты.