Помывшие обувь в святом источнике срочники Балтфлота отделались штрафами

В сентябре прошлого года Калининград потряс скандал: двое парней вымыли обувь в часовне «Живоносный источник» у храма Христа Спасителя. За этими действями наблюдали еще трое их товарищей Личности кощунников удалось установить – ими оказались уроженцы Дагестана, проходившие военную службу в нашем регионе.

Разбирательство длилось более полугода. И вот, наконец, как сообщила газета «Коммерсантъ», Калининградский гарнизонный военный суд принял решение по резонансному делу. Двое военнослужащих – Расул Сайханов и Джамалдин Магомедов приговорены к штрафам – соответственно, в размере 100 тысяч рублей и 200 тысяч рублей. При этом один из осужденных свою вину так и не признал, заявив, что «не придал значения» висевшей над источником иконе.