В Калининграде тушили баню

Поздним вечером 29 марта в нашем регионе было зафиксировано два пожара.

Сначала в 20:37 Центр управления в кризисных ситуациях областного Управления МЧС оповестили о ЧП в микрорайоне «Прегольский» Калининграда. В предбаннике крытой металлочерепицей одноэтажной деревянной бани размерами горела деревянная обшивка стен и потолка на общей площади 6 квадратных метров. Прибывшие на место событий расчеты двух пожарных частей - 11 человек на 2 единицах техники ликвидировали возгорание. Обошлось без пострадавших.

Затем в 23:14 стало известно о пожаре в поселке Заречное Краснознаменского городского округа. Там в одноэтажном кирпичном сарае сгорела и обрушилась кровля на площади 60 квадратных метров. Огнем уничтожено полтонны хранившегося внутри сена.