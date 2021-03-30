В Светлом 5 кондиционеров терроризируют жилой дом

Светловский городской суд принял к рассмотрению иск к собственнику продмага, расположенного на первом этаже многоквартирного дома.

Дело в том, что на фасаде торговой точки (а значит, и всего здания) владелец магазина, никого не спрашивая, установил целых 5 кондиционеров. С осени прошлого года круглосуточно работающие прямо под окнами квартир устройства своим шумом досаждают обывателям. Не спасают даже наглухо закрытые окна. И вот терпение у одной из жительниц дома лопнуло – женщина решила найти законную управу на торговцев.

Для начала женщина вместе с еще одним квартировладельцем обратились в Управление Роспотребнадзора. Специалисты произвели замеры уровней звукового давления и вибрации и подтвердили, что в некоторых комнатах жильцов допустимые нормы оказались превышены. В адрес хозяина продмага вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при осуществлении деятельности предприятия.

Вторым этапом стало обращение дамы в управляющую компанию. Та, в свою очередь, направила уведомление собственнику магазина о необходимости предоставления протокола общего собрания собственников дома по вопросу размещения кондиционеров на фасаде. А в случае отсутствия такового документа предписала демонтировать незаконно установленные агрегаты. Ну а поскольку торговец эти требования не исполнил, дошло до судебного разбирательства, которое обещает быть бурным.