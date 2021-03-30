За минувшие сутки в Калининградской области выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 30 213 человек. Выздоровевших за сутки стало больше на 53 человека, всего - 27 852.

В России за сутки выявили 8 277 случаев COVID-19 в 84 регионах. Всего за время пандемии в стране нарастающим итогом выявлено 4 536 820 заразившихся. В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписали 9 588 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 155 996 человек.