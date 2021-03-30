Приставы заставили жительницу Калининграда вернуться в собственную квартиру из маневренного фонда

Покинуть собственную квартиру калининградке пришлось на время капитального ремонта дома. Городские власти предоставили женщине временное жилье, которое ей неожиданно очень понравилось. Даже после завершения капремонта калининградка не захотела покидать временное жилье и возвращаться домой, даже несмотря на решение суда. Абсурдная ситуация затянулась на год!

- Чтобы побудить должницу освободить квартиру, судебный пристав-исполнитель неоднократно вручала ей требования и предупреждения о вскрытии жилого помещения. Также гражданка была несколько раз оштрафована за административное правонарушение, предусмотренное статьей 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»), - сообщили в пресс-службе УФССП по Калининградской области.

В итоге только в присутствии судебных приставов, сотрудников полиции и городской администрации калининградка покинула маневренное жилье и переехала в свою квартиру.

Теперь жилое помещение предоставят во временное пользование другим нуждающимся.