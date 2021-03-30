Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Коронавирус Covid-1930 марта 2021 13:04

Скончались еще пятеро: по числу умерших от COVID-19 март вышел на первое место в Калининградской области

Общее число жертв пандемии достигло 356
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий

.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным регионального оперативного штаба, число летальных случаев, вызванных коронавирусом, увеличилось в Калининградской области еще на 5 человек. Всего за время пандемии непосредственно от COVID-19 скончались 356 жителей региона.

На март пришлись 20% от общего числа смертей - умерли 72 человека. Число смертей растет третий месяц подряд: в феврале от ковида в нашей области скончались 59 человек, в январе -34. Март уже стал самым смертоносным за время пандемии, перехватив первое место у декабря (68 умерших).