Скончались еще пятеро: по числу умерших от COVID-19 март вышел на первое место в Калининградской области

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По данным регионального оперативного штаба, число летальных случаев, вызванных коронавирусом, увеличилось в Калининградской области еще на 5 человек. Всего за время пандемии непосредственно от COVID-19 скончались 356 жителей региона.

На март пришлись 20% от общего числа смертей - умерли 72 человека. Число смертей растет третий месяц подряд: в феврале от ковида в нашей области скончались 59 человек, в январе -34. Март уже стал самым смертоносным за время пандемии, перехватив первое место у декабря (68 умерших).