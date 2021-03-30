Младенец, безработные, работники торговли : кто заразился коронавирусом в Калининграде

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции. У 30 человек диагностированы симптомы ОРВИ, у 6 - пневмония, 5 человек переносят болезнь без симптомов.

По информации регионального оперативного штаба, среди заболевших:

- 25 пенсионеров;

- 6 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 неработающих.

- 3 работника предприятий торговли и общественного питания;

- воспитанник детского сада в Пионерском;

- работник промышленных предприятий;

- ребенок до 1 года.