Младенец, безработные, работники торговли : кто заразился коронавирусом в Калининграде

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции. У 30 человек диагностированы симптомы ОРВИ, у 6 - пневмония, 5 человек переносят болезнь без симптомов.
По информации регионального оперативного штаба, среди заболевших:
- 25 пенсионеров;
- 6 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 неработающих.
- 3 работника предприятий торговли и общественного питания;
- воспитанник детского сада в Пионерском;
- работник промышленных предприятий;
- ребенок до 1 года.