В Калининграде разбилась насмерть девочка, выпавшая из окна 16-го этажа

. Фото: Александр Подгорчук

Тело 14-летней девочки обнаружили возле нового многоэтажного дома №81, расположенного на Советскм проспекте. По словам очевидцев, школьница упала из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже. Трагедия произошла около 11.30-40.

По информации klops.ru, девочка упала на заднее стекло припаркованного автомобиля, откуда ее отбросило на асфальт. Прибывшие на место происшествия медики помочь уже ничем не смогли. На месте работают следователи, обстоятельства трагедии выясняются.