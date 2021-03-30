Где в Калининградской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, заразились жители 11 муниципалитетов.
География распространения вируса за сутки выглядит так:
Калининград - 24
Гурьевский городской округ - 4
Гусевский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ - 2
Черняховский городской округ - 2
Неманский городской округ - 2
Озёрский городской округ - 1
Балтийский городской округ - 1
Пионерский городской округ - 1
Полесский городской округ - 1
Светловский городской округ - 1