Где в Калининградской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, заразились жители 11 муниципалитетов.

География распространения вируса за сутки выглядит так:

Калининград - 24

Гурьевский городской округ - 4

Гусевский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ - 2

Черняховский городской округ - 2

Неманский городской округ - 2

Озёрский городской округ - 1

Балтийский городской округ - 1

Пионерский городской округ - 1

Полесский городской округ - 1

Светловский городской округ - 1