Опубликована карта парковок и туалетов на Калининградском побережье

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Ссылку на карту опубликовал на своей странице в Facebook министер культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

- Фактически это ответ на самый часто задаваемый и обсуждаемый вопрос, практически на всех совещаниях по подготовке к летнему сезону, - прокомментировал публикацию чиновник.

По данным министерства, в приморских городах находятся 70 парковок на 7500 машиномест и 25 общественных туалетов.

Ермак уточнил, что аналогичная карта Калининграда «сейчас в работе».

Программа «TwoPack» предполагает обустройство универсальных мест остановки туристических автобусов и отдыха путешественников, которые будут расположены в пешей доступности от основных объектов показа. Территории оборудуют модульными туалетами, беседками и другими элементами благоустройства.