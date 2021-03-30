Музей Гусева объявил о сборе советских артефактов для выставки

. Фото: Администрация города Гусева

В Гусевском музее начали подготовку к масштабному проекту «Сделано в Гусеве!», который приурочен к 75-летию образования Калининградской области. Как сообщают организаторы, в музее ищут dob советского времени, которые были произведены непосредственно в Гусеве.

«Мы объявляем народный сбор! Всем-всем, кто может поделиться фотографиями, воспоминаниями, документами, предметами сделанными на предприятиях Гусева и округа — наш музей готов принять на хранение, в дар или просто отсканировать, чтобы использовать в работе», – говорится в сообщении в группе «Гусевский городской округ» в «ВКонтакте».

Желающие помочь проекту могут обращаться в музей по адресу ул. Московская, 36а. Срок сбора материалов – до 18 апреля включительно.