Велосипедистки из Калининграда завоевали шесть медалей чемпионата Европы

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Турция приняла чемпионат Европы по велоспорту-шоссе среди велогонщиков с нарушением слуха, собрав 17 мужчин и 11 женщин из 5 стран.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в составе сборной России призерами всех дисциплин стали многократные медалистки национальных и международных стартов, наши землячки Алиса Бондарева и Дарья Розанова. Девушки завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовых награды.

Алиса Бондарева стала вице-чемпионкой в тысячеметровом спринте, выиграв гонку с раздельным стартом на 28 км и критериум по очкам на 36 км. Дарья Розанова стала трижды бронзовым призером турнира, финишировав третьей в спринте, критериуме и 78-километровой групповой гонке. Всего в активе отечественной команды по итогам этого турнира 18 наград.

Сейчас калининградки готовятся к чемпионату России по сурдлимпийскому велоспорту-шоссе, который в августе пройдет между Люблинским шоссе и Северным обходом Калининграда.