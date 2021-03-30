На «Куршской косе» хотят производить сувениры из переработанных отходов

На косе надеются избавиться от мусора на пляжах, а из стекла будут делать сувениры. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Победителей конкурса грантов для особо охраняемых природных территорий объявил Всемирный фонд дикой природы (WWF). Одним из 13 победителей стал национальный парк «Куршская коса» с проектом, нацеленным на формирование культуры обращения с отходами у населения косы и близлежащих районов. Бюджет проекта – 874 тысячи 812 рублей.

«Контейнеры по раздельному сбору мусора установят на трех модельных площадках: на территории Визит-центра «Музейный комплекс», ДК пос. Лесной и на территории отеля «Альтримо» – п. Рыбачий. Наладить систему раздельного сбора отходов (пластик, стекло, бумага) планируется в сотрудничестве с экоплощадкой «Зеленый КОТ» и администрацией муниципального образования «Зеленоградский городской округ». – отметили в пресс-службе нацпарка.

Кроме того, в рамках проекта закупят печь для фьюзинга, которая будет использована для переработки стекла и создания линейки сувенирной продукции национального парка. К проектированию и производству таких сувениров привлекут местных жителей.

Также, в период с апреля 2021 года по март 2022 года будет разработан и проведен цикл лекций на темы «Экослед», «Вторая жизнь вещей», «Сортируй правильно».