Из-за горящей травы часть Калининграда осталась без электричества

. Фото: Иван МАРКОВ

За неделю пал травы стал причиной двух технологических нарушений в сетях «Россети Янтарь». В Советском округе погашения потребителей удалось избежать. В Калининграде без электроснабжения остались жители Московского района. Подачу электроэнергии удалось восстановить всего за 13 минут, сообщает дирекция по связям с общественностью «Янтарьэнерго»

По данным регионального ГУ МЧС России, в Калининградской области с начала таяния снега зафиксировано около 280 палов травы на общей площади более 360 гектаров.

Если вы обнаружили начинающийся пожар вблизи ЛЭП или стали свидетелем другого нарушения, угрожающего работе энергообъекта, незамедлительно сообщите об этом в полицию или сотрудникам контакт-центра «Россети» по номеру телефона 8 800 220 0 220 (бесплатно и круглосуточно).