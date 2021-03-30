Памятнику землякам-космонавтам в Калининграде потребовался ремонт

На сайте госзакупок объявлен аукцион по выбору подрядчика, который займется работами по сохранению памятного знака землякам-космонавтам, расположенного на проспекте Мира в Калининграде. Заказчиком выступает комитет экономики и финансов мэрии. Стартовая цена - 1,7 миллиона рублей.

Судя по тексту задания, победителю торгов предстоит выполнить ремонт гранитных плит и металлических конструкций. В частности - восстановить эпитафии, очистить памятник от химических загрязнений, заменить покрытие дорожек на тротуарную плитку. Срок - апрель-июнь 2021 года.

Монумент, который изначально назывался «Покорителям ближней Вселенной», был установлен на проспекте Мира в апреле 1980 года. Скульптор - Борис Едунов. На постаменте размещены барельефы космонавтов Алексея Леонова, Юрия Романенко и Виктора Пацаева.

Памятный знак является объектом культурного наследия местного значения.