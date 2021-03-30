До 100 тысяч в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии Калининграда в марте

Рейтинг привлекательных предложений работодателей в Калининграде и других городах с численностью населения до 500 тысяч человек составил онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

В отличие от списка в феврале, в марте в Калининграде больше всех готовы платить программистам «1С»: старшему программисту от 100 тысяч рублей, а линейному специалисту – от 60 тысяч рублей. Руководителю отдела продаж на производстве в Калининграде готовы платить на уровне линейного ИТ-специалиста – тоже от 60 тысяч рублей.

Кроме того, в топ-5 вошли агроном-консультант ( 80 000 руб.), менеджер по развитию (от 60 000 руб.) и руководитель отдела продаж (тоже от 60 000 руб.)

По наблюдению специалистов SuperJob, рекрутинговая активность работодателей в марте на 12% выше, чем в «доковидные» времена.