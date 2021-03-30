На Балтийском флоте выявили лучшего военного повара и пекаря

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Завершился флотский этап конкурса на звание лучшего военного повара и пекаря «Полевая кухня-2021». Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в номинациях конкурса приняло участие около 50 различных специалистов, начальников продовольственных служб, поваров, коков, хлебопеков из десяти соединений и воинских частей флота.

Первенство состоялось на базе соединения морской пехоты в Балтийске. Участниками стали военнослужащие как по призыву, так и по контракту, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России. Конкурсанты выполнили комплексный норматив по развертыванию современной полевой кухни и приготовлению различных блюд. Военные пекари аналогичный норматив отработали на полевых технических средствах. Основным критерием оценки кулинарного мастерства стало качество приготовленных блюд. На полигоне Хмелевка военные повара также сдали нормативы по огневой и физической подготовке, а также ряду других видов подготовки.

По итогам проведенного состязания определились участники, которые вошли в сборную команду Балтийского флота.

Летом борьба за лавры лучшего военного хлебопека и повара развернется уже на уровне Западного военного округа.