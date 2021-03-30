Проект застройки квартала в районе Дома Советов представят в конце апреля

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О подготовке проекта в прямом эфире Instagram «Клопс» рассказала вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Сибирева. Планируется, что вокруг Дома Советов (точнее, нового здания, которое возведут вместо долгостроя) появится административно-деловой квартал.

- В конце апреля проект уже будет уже доступен всем, а пока идет «рабочка», - сообщили Сибрева. - Мне как коренному жителю Калининграда очень интересно наблюдать за этим. Кто-то за то, чтобы сохранить Дом Советов, а кто-то за то, чтобы снести, но на территории все-таки должна появиться жизнь - прекрасная и красивая, с общественным пространством.

Напомним, начать демонтаж самого Дома Советов собирались еще в феврале, но из-за юридических тонкостей работы сдвинули. На фоне произошедшей заминки губернатор Антон Алиханов объявил о том, что сначала калининградцам представят проект развития территории и только после этого стартует демонтаж.