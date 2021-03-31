«Белавиа» объявила о возобновлении рейсов Минск-Калининград-Минск

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Со 2 апреля авиакомпания «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Калининград-Минск. Об этом сообщается на официальном сайте белорусской авиакомпании.

Рейсы будут выполняться по пятницам с вылетом из Минска в 8:30 и прибытием в Калининград в 8:30. Обратный рейс из Калининграда – в 9:10 с прибытием в Минск в 11:10. Время для всех аэропортов указано местное.

Напомним, «Белавиа» приостановила рейсы на калининградском направлении 23 марта 2020 года. На прошлой неделе на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России было принято решение о возобновлении авиасообщения с несколькими странами, включая Беларусь.