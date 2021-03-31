В Калининграде собирают деньги для лечения трехлетней девочки с раковой опухолью глаза

. Фото: предоставлено центром «Верю в чудо».

Опухоль в сетчатке глаза – ретинобластому - обнаружили у Варюши Караваевой около двух лет назад. На фотографиях с первого дня рождения мама заметила, что правый глазик дочки странно «светится» белым, будто у котенка, но Варя была как обычно подвижной и активной. Офтальмолог сразу же заподозрил самый часто встречающийся злокачественный процесс глаз у детей первых лет жизни, но рекомендовал обследование в МНИИ им.Гельмгольца в Москве, который специализируется исключительно на глазных заболеваниях. Обследование там подтвердило, что у Варюши – рак.

На последнем обследовании у девочки, к сожалению, выявили два новых больших очага опухоли. И за две недели лечения девочке пришлось пережить 10 наркозов, 2 операции и 2 укола химии в глазной сосуд.

- Для девочки сейчас очень важно, один раз в месяц, проходить обследование и лечение, что позволит улучшить состояние ребенка, - объясняют в калининградском благотворительном центре «Верю в чудо».

Сбор открыт на две поездки мамы и ребенка в столичный центр «Микрохирургии глаза и НМИЦ онкологии имени Блохина.