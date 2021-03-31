В марте Калининград вошел в топ-10 популярных авианаправлений у туристов из Москвы и Санкт-Петербурга

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие авианаправления пользовались популярностью у российских путешественников в марте 2021 года. Калининград вошел в десятку самым востребованных городов у туристов из Москвы и Санкт-Петербурга.

В списке популярных направлений у москвичей наш город занял 7-е место (в марте прошлого года было 8-е), при этом средний чек в одну сторону вырос аж на 40% - до 4963 рублей.

У жителей Санкт-Петербург рейсы в Калининград еще более востребованы - наше направление занимает 3-е место, уступая только рейсам в Москву и Сочи. Средний чек вырос на 17%, с 3 858 до 4 498 рублей в одну сторону. В прошлом году, для сравнения, Калининград занимал 6-е место в рейтинге перелетов жителей северной столицы.