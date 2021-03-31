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За минувшие в Калининградской области за сутки выявили 27 новых случаев коронавируса. - меньше (25) было только 10 марта. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 30 240 человек. Выздоровевших за сутки стало больше на 51 человека (27 903 всего).

За последние сутки в России заразились 8 275 человек в 85 регионах, всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 545 095 инфицированных человек. В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 10 176 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 166 172 человек.