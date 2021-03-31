Медработники и учащийся лицея: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 9 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 8 пенсионеров;
- 3 медицинских работника;
- 4 неработающих;
- учащийся лицея №23 в Калининграде;
- работник образовательного учреждения;
- работник транспорта.
У 22 человек ковид протекает с симптомами ОРВИ, у одного заразившегося диагностирована пневмония, 4 инфицированных симптомов не имеют.