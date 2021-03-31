Медработники и учащийся лицея: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 9 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 8 пенсионеров;

- 3 медицинских работника;

- 4 неработающих;

- учащийся лицея №23 в Калининграде;

- работник образовательного учреждения;

- работник транспорта.

У 22 человек ковид протекает с симптомами ОРВИ, у одного заразившегося диагностирована пневмония, 4 инфицированных симптомов не имеют.