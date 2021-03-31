Фестиваль «Калининград in Rock» проведут в сквере напротив Дома Советов

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этом году 20-й музыкальный фестиваль «Калининград in Rock» состоится 27-29 августа. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил организатор мероприятия, рок-промоутер Андрей Феоктистов.

Фестиваль проведут в сквере между Московским проспектом и Преголей, напротив Острова Канта.

«В фестивале принимают участие как известные и заслуженные, так и малоизвестные, но достойные большой сцены рок-исполнители, для отбора которых проводится отборочный конкурс «Мы едем на K!nRock», в рамках которого в этом году пройдут отборочные батлы в Калининграде 12-14 июня, в Санкт-Петербурге 9-11 июля и в Москве 16-18 июля», - говорится в сообщении.

Вход до 20:00 обещают сделать открытым.

«Калининград in Rock» старейший международный опен-эйр в России - начал проводиться с 1994 года, в форме уличного рок-марафона местных групп, однако очень быстро, уже в 1998-ом стал международным.

Отметим, в 2020 году из-за пандемии фестиваль был перенесен на 2021 год.