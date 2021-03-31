Зарезавший свою бывшую подругу житель Советска предстанет перед судом

Советский межрайонный следственный отдел регионального Управления СКР объявил о завершении расследования уголовного дела об убийстве в поселке Новоколхозное Неманского района.

Все произошло в подсобном помещении магазина, куда ранее неоднократно судимый за грабеж и кражи 35-летний житель Советска явился, чтобы объясниться со своей 21-летней подругой. Уже бывшей, поскольку девушка решила расстаться с бойфрендом. Немудрено – тот злоупотреблял алкоголем, да к тому же обладал на редкость вспыльчивым характером.

Вот и в тот раз дело быстро дошло до открытой ссоры. Разъяренный уголовник выхватил нож, который предусмотрительно прихватил с собой, и буквально искромсал им несчастную продавщицу. На ее груди и спине судмедэксперты потом насчитали не менее 22 ранений. Убийцу задержал на месте преступления вошедший на шум в подсобку один из покупателей, передав с рук на руки прибывшим полицейским.

- Водворенный на время предварительного следствия в изолятор подозреваемый вину в совершенном преступлении признал, - рассказала Старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко. - По уголовному делу проделан значительный объем работы: подучены заключения судебных экспертиз, допрошены свидетели, проведены очные ставки и проверки показаний на месте. Согласно выводам комплексной амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы, обвиняемый признан вменяемым и способным отдавать отчет своим действиям и руководить ими, как в момент совершения преступления, так и в настоящее время.

Советчанину грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.