Спортсмен-единоборец сломал студенту нос и ногу

Октябрьским вечером прошлого года возле Южного вокзала пересеклись пути 17-летнего спортсмена и 16-летнего учащегося одного из калининградских колледжей. Как утверждает поклонник боевых искусств, студент оскорбил бывшую в компании с единоборцем девушку. За что немедленно получил удар головой в нос, а затем полетел на асфальт, сбитый умелой подсечкой.

- В результате действий обвиняемого несовершеннолетний получил сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа и закрытый перелом левой голени, квалифицирующийся как тяжкий вред здоровью, - бесстрастно констатировали в следственном отделе по Московскому району Калининграда регионального Управления СКР, возбуждая уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

На стадии предварительного следствия спортсмен вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично. Окончательно его судьбу решит суд, куда уже направлены материалы дела с обвинительным заключением, утвержденным прокурором.