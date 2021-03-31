Глава клининговой компании может получить срок за подкуп

Предпринимателю из Московского района Калининграда грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет за коммерческий подкуп.

В октябре прошлого года 51-летний бизнесмен решил поучаствовать в электронном аукционе, объявленного одной из организаций области с целью определения поставщика на оказание услуг по уборке зданий, помещений и прилегающих территорий. Цена контракта - 20,9 миллиона рублей.

Вот только наш герой был отнюдь не уверен, что удастся выгодный заказ заполучить – уж больно шустрым оказался соперник по торгам. И тогда коммерсант решил применить веками проверенный прием - предложил сопернику за 100 тысяч рублей сойти с круга, то бишь, отказаться от дальнейшего участия в тендере. Метод сработал, и клининговая компания, возглавляемая нынешним подследственным, получила право на заключение контракта.

Увы, вскоре в ситуацию вмешались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России, которым удалось выявить факт противозаконных действий. По их материалам следственный отдел по Московскому району областного Управления СКР и возбудил уголовное дело. А представители УЭБ и ПК теперь осуществляют оперативное сопровождение расследования.