Житель Светлого обстрелял автомобиль после отказа водителя заглушить двигатель

В отличие от героя кинокомедии, гири под рукой у светловчанина не оказалось. Фото: кадр из фильма

Весенним вечером к одному из домов по улице Советской в Светлом подкатил автомобиль. Однако сидевший за рулем молодой человек не стал глушить мотор, дожидаясь своего приятеля. И это очень не понравилось курившему на балконе 51-летнему светловчанину – вполне достаточно, что он и сам загрязняет атмосферу!

Требование выключить двигатель автомобилист ожидаемо проигнорировал. А напрасно! Как тут же выяснилось, кроме пачки сигарет у обывателя оказался еще и пистолет, из которого он несколько раз пальнул по транспортному средству. К счастью, оружие оказалось пневматическим, но тем не менее свой след на кузове иномарки оно оставило. В общем, дошло до вызова полиции.

Прибывшие на место происшествия участковые зафиксировали следы от пуль, опросили свидетелей инцидента и установили личность стрелка. В отношении него возбудили уголовные дела сразу по двум статьям УК РФ - «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба» и «Хулиганство, с применением оружия».