Между Балтийском и Балтийской косой начнут курсировать водные такси

Как сообщил в интервью изданию «Вестник Балтийска» генеральный директор Балтийской судоходной компании и депутат окружного Совета Павел Бурков, к майским праздникам откроется новое лодочное сообщение с Балтийской косой.

- Водное такси будет оснащено всеми необходимыми средствами для безопасности пассажиров, а цена не будет особо отличаться от билета на паром, которая сейчас составляет 70 рублей в оба конца, - рассказал он.

Работать такое такси будет по факту – точнее, исходя из количества желающих переправиться. На линии должны курсировать от 2 до 5 единиц водного транспорта, вместительностью каждая до 9 человек.

Позаботились и о сухопутных удобствах для пассажиров – на причале косы откроют новое кафе, чтобы комфортнее было дожидаться катера. А для маломобильных граждан планируют установить специальные турникеты, заказанные в Австрии.