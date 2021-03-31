Мечтала о своем биткойне: калининградка потеряла на покупке криптовалюты 1,3 млн рублей

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Честным гражданам, решившим вложиться в биткойн, стоит помнить, что рынок криптовалюты буквально переполнен мошенниками. 57-летняя жительница Калининградской области, видимо, забыла про это и вложила в "крипту" около 1,3 миллиона рублей. Потеряла, как несложно догадаться, всё.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Калининградской области, началось все с рекламы в Инстаграме. Авторы завлекающего поста призывали своих подписчиков, «заставить деньги работать», «обрести финансовую независимость», «пойти по стопам Марка Цукерберга и Илона Маска» и так далее.

Женщина клюнула на наживку: прошла по ссылке и заполнила анкету. Через некоторое время с ней по телефону связался «менеджер», который объяснил ей, как правильно инвестировать рубли в криптовалюту.

- Скоро вы будет богаты, как Уоррен Баффет! - пообещал менеджер.

- Этот человек убедил женщину зарегистрироваться на так называемой «брокерской платформе», и стал советовать, какие операции там выполнять. Сначала калининградка покупала криптовалюту, переводя на электронные кошельки свои деньги. Женщине даже позволили вывести немного вложенных средств, чтобы усыпить бдительность, - рассказали в полиции.

А потом менеджер убедил даму сыграть по-крупному, и она согласилась. Взяла через онлайн-приложение банка в кредит сумму, эквивалентную 20 тысячам долларов США, и перевела деньги на указанные ей счета. И поначалу все вроде бы шло нормально.

- «Брокерская платформа» исправно рисовала графики снижения и повышения курсов криптовалют, показывала сколько на счету калининградки имеется средств, «прогноз» и получаемую прибыль, - сообщили в полиции.

Но как только дама почувствовала обман и попыталась вернуть вложенные средства, мужчина, с которым она общалась и который производил впечатление грамотного финансового специалиста, оборвал связь. Попросту исчез.

Женщина написала заявление в полицию, но деньги вернуть ей будет очень проблематично. А полицейские предупреждают: операции с криптовалютой - крайне рискованное занятие. Десять раз подумайте, прежде чем начать.