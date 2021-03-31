Девочки, погибшие на Московском и Советском проспектах Калининграда, учились в одной школе

Стало известно, что 16-летняя и 13-летняя девочки, погибшие в Калининграде на эстакадном мосту и в высотке на Советском проспекте, учились в одной школе. Трагедию прокомментировала изданию «Клопс» уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко.

- Мы ищем причины, которые могли привести к трагедиям, - заявила Ткаченко. - Обе девочки из благополучных семей, они хорошо учились, не состояли ни на каких учетах, во всяком случае внешне, их состояние не вызывало видимых тревог и опасений. В школе они не были в зоне особого внимания. Старшая девочка состояла в «Юнармии», 13-летняя была спортсменкой. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося, общаются с родителями и окружением девочек. Мне представляется, что у школьниц в нужный момент не оказалось «ресурсного» взрослого, с которым можно было поделиться своим беспокойством и проблемами.

Детский омбудсмен добавила, что получила несколько сообщений из родительских чатов, где уже началась паника по поводу так называемых групп смерти.

- Пока нет данных, что эти ситуации взаимосвязаны, - продолжила Ткаченко. - Нет четких выводов и прямых фактов, указывающих на некие группы, задания. Я призываю родителей успокоиться и уделить внимание своим детям, поговорить с ними. Я прошу родителей уделять внимание своему ребенку каждый день. Даже если семья благополучная, задавайте вопросы, проявляйте интерес к жизни ребенка, чтобы он не чувствовал себя одиноким и видел вашу поддержку. Не давите своим авторитетом, а стремитесь к взаимопониманию. Я сама в шоке от произошедшего. Мне безумно жалко этих девочек, и я не понимаю, что могло произойти.

Напомним, 16-летняя школьница упала с эстакадного моста 23 марта, после чего скончалась в БСМП от полученных травм, а 13-летняя девочка погибла на Советском проспекте 30 марта — она упала из окна высотки и разбилась.