Фестиваль «Край Света. Запад» объявил о наборе детей в мастерские

В мастерских с детьми будут бесплатно заниматься опытные наставники и педагоги. Фото: Александр КАТЕРУША

Международный кинофестиваль «Край света. Запад», который пройдет с 30 апреля по 7 мая в Калининграде, по традиции откроет мастерские для детей и подростков. Так что вы теперь знаете, куда направить своих детей и внуков в их свободное время!

Как сообщает пресс-служба фестиваля, будут работать пять творческих мастерских, участниками которых станут юные жители Калининграда, отобранные на конкурсной основе.

Куратором «Кинолаборатории для подростков» выступит драматург Лена Ванина и режиссер Кирилл Кулагин. Ребята от 12 до 16 лет пройдут интенсивный курс, включающий в себя азы кинодраматургии, операторского мастерства и основы режиссуры. Результатом работы станет короткометражный фильм «Кто такие подростки», который покажут на церемонии закрытия.

В мастерской документального кино под руководством режиссера Ольги Привольновой ребята 13 – 17 лет научатся поставлять визуальный контент для соцсетей.

Мастерская подростковой анимации объединит школьников от 13 до 17 лет, которые за неделю создадут коллективный анимационный фильм.

Также будет организована мастерская детской анимации (для детей 8 –11 лет), в которой тоже снимут настоящий мультфильм в технике бумажной перекладки.

Также в рамках фестиваля продолжит работу мастерская градоустройства под руководством антрополога Михаила Алексеевского.

Условия набора в мастерские – на официальном сайте фестиваля.