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Происшествия31 марта 2021 21:23

Калининградские инспекторы ГИБДД за неделю выявили 15 неисправных пассажирских автобусов

В адрес автопредприятий было вынесено 4 представления
Иван МАРКОВ
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В Калининградской области с 22 по 29 марта прошел рейд по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок, в ходе которого инспекторы ГИБДД провели 26 проверок. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, проверка коснулась более сотни автобусов.

- В отношении пятнадцати водителей были составлены административные материалы по статье 12.5.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», - сообщает о результатах рейда пресс-служба ведомства. - По статье 11.23 КоАП РФ привлечено 7 человек («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха»). Вынесено 4 представления в адрес автопредприятий. Всего в ходе проводимых мероприятий выявлено 71 нарушение Правил дорожного движения.

В ближайшее время рейды продолжатся.

ДТП