В Светлом в выгребной яме обнаружено тело 54-летней женщины

В Светлом во дворе дома на улице Зеленой обнаружено тело женщины. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следственного управления СК России по Калининградской области, труп нашла хозяйка дома, а погибшей оказалась ее 54-летняя невестка.

- Тело обнаружено сегодня днем, - уточнили в пресс-службе ведомства. – По данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СК проводится доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшей не обнаружено.

На данный момент назначена судмедэкспертиза, а процессуальное решение будет принято по результатам проверки.